Боротьба з корупцією має бути пріоритетом нашої держави. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив політтехнолог Тарас Загородній.

"Боротьба з корупцією має бути пріоритетом нашої держави. Добре, що президент реагує на це. Я особисто знаю багато тендерів, які проводяться у нас на місцях, є алгоритми і т.д. Хто скаржиться - воно працює. Якщо президент це ініціює, значить він знає, що є запит суспільства, знає, що треба вживати кроків і вони їх вживають. У якому форматі воно поки буде - ми не знаємо. Законопроекту поки що немає, у якому вигляді він може бути - теж питання. Але, я можу припускати, який там принцип буде запроваджений", - зазначив Загородній.

Він додав: "Чим відрізняються статті по державній зраді і корупції? Там по строках вони плюс-мінус однакові, тільки по держзраді можна отримати пожиттєве, але питання в строках давності. По держзраді немає строку давності, тобто якщо ти здійснив злочин, то через 10-20 років тебе "наздоженуть". А по корупційних злочинах є термін давності (5-7 років) і ніхто вже не може розслідувати цю справу. Сподіваюсь, що воно буде реалізовано".