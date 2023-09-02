Його били, морили голодом, і змушували з ранку до вечора слухати та співати російський гімн: історія харківʼянина, який був у російському полоні [ Редагувати ]
Його били, морили голодом, і змушували з ранку до вечора слухати та співати російський гімн. Харків'янин Геннадій Старченко - пробув в полоні росіян майже шість місяців. Звільнений захисник був під час одного із обмінів. Про незламну силу духу - розкаже Жанна Дутчак.
Геннадій показує документи кримінальної справи, яку на нього "зшили" росіяни у полоні. Ці папірці - нагадування про найстрашніші 165 днів його життя.
Геннадій Старченко (позивний "Адвокат"), колишній військовополонений:
Всі, хто повертаються із полону, вони емоційно, психічно .. не скажу, що зруйновані, а інакші стають. Ми вже не живемо на майбутнє, ми живемо одним днем.
Генадій із Харкова. Ще з 2015 захищав Україну в лавах добровольчого батальйону Донбас. Служив в Маріуполі, після демобілізації там залишився жити. В цьому ж місті зустрів і велику війну.
Геннадій Старченко (позивний "Адвокат"), колишній військовополонений:
Зранку пішов до військової частини добровольцем, записався до лав територіальної оборони 109 бригади.
Разом із побратимами охороняли міст, який з'єднував правий і лівий берег міста.
Озброєння все, яке пересилалось, воно якраз через цей міст проходило.
В кінці квітня - розповідає Геннадій - окупанти підібралися в притул до їхніх позицій, тож вони були вимушені передислокуватися. Росіяни щодня закидували бомбами, в той час як у них боєприпасів вже практично не було.
Геннадій Старченко (позивний "Адвокат"), колишній військовополонений:
У нас було два вибора: або загинути на території "Азовсталі", або прорив. Але враховуючи, що у нас було десь 260 важких поранених, які щодня помирали у звʼязку із відсутністю ліків, води, вище командування прийняло рішення так звана евакуація. Чому так звана - нам всім розповідали евакуація, а вийшло що ми здалися в полон.
У травні 22-го - Генадій та сотні його побратимів - опинилися в російському полоні. Чоловік зізнається, коли йшов до автобусів, прощався із життям. Адже він був АТОшником, а окупанти - з такими не церемонились. Та він якимось дивом вижив, й разом із іншими - їх привезли в Оленівку.
Оленівка - це колонія, колонія посиленого режиму. У нас на першому поверсі 300 полонених, і на верхному по моєму 350. Враховуючи, що взагалі розрахована два поверха на двісті, там було 650+. На підлозі спали, просто на підлозі.
В Оленівці Геннадія протримали тиждень. Далі - перевезли в росію в СІЗО Таганрога. Там, розповідає боєць, почалося справжнє "пекло".
Геннадій Старченко (позивний "Адвокат"), колишній військовополонений:
Під час перебування в полоні мені зламали хребет. Нас били молотками, деревʼяні такі молотки, знаєте, такі як відбивати м'ясо. Це у них така розвага є. Катування це було там нормальне явище. Кожного дня ви чуєте крики нелюдські. Те, що я знаю, що двоє померло від побоїв, відсутність медичного супроводу.
За час полону Геннаддій схуд на 32 кілограми. Ось фото із тих часів. (
Я ніколи в житті стільки блюд із квашеної капусти не бачив. Вона і на перше, і на друге, а на третє юпі - це напій такий. Або рибу таку, що воняє. А їсти щось потрібно.
Окупанти знущалися не лише фізично, але і морально, каже харківʼянин. У камерах встановили радіотранслятор, по якому зранку до вечора крутили російські пісні, а ще - змушували бійців їх співати.
В шість ранку гімн росії, і в 22 гімн росії. І о так кожного дня. Як потрібно ламати себе, щоб співати російський гімн.
В Таганрозі Геннадій провів чотири місяці. Згодом його етапували до колонії в Каменськ-Шахтинський. Побиття і там продовжувалися… А ось годували - трохи краще.
Час на прийом їжі десь хвилина дві. А воно гаряче. Закидали і все. Язик потім болів, тому що він був обпалений.
Про те що тортури от-от скінчаться, бо буде обмін, Геннадій навіть не здогадувався. Навіть коли посадили в літак.
Нас посадили в літак і почали лупцювати. Ну який обмін, коли тебе лупцюють по голові залізною дубінкою.
Перші кілька тижнів вдома - безперестанку їв, розповідає Геннадій. А ще - звикав до тиші. Тривалий час йому вчувалися звуки російських пісень. Каже: нині, згадуючи все те жахіття, яке з ним зробили росіяни, і сам не розуміє як все те зміг витримати.
Я розумів, що маю вижити. По-друге, знав заради чого. Щоб все це потім розповісти іншим, щоб не було ілюзій хто такі росіянє. І головне завдання було повернутися, аби намагатися витягнути хлопців, які там залишаються. А там наших з "Азовсталі" ще більше тисячі.
Зараз Геннадій проходить реабілітацію в одному із військових госпіталів на Прикарпатті. Відновлює фізичне і психічне здоровʼя. І паралельно вже працює - має чималий досвід в юриспруденції, тож нині надає правову допомогу українським захисникам.
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