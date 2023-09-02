Ці навчання - лише частина тарсформації та пристосування української медицини до вимог війни.

Курс критичної терапії для українських лікарів та медсестер провели американські медики. Тренінг організували в одній з лікарень Львова. На навчаннях побувала і Вікторія Балицька.

Роль воїна із численними бойовими пораненями виконує інтерн. Він лежить в уявній реанімації три дні і його стан начебто поліпшився. Керівник місії Джаспал Сін проводить навчання легко та з гумором.

Він вже ходить? В нього два дренажі. Він був дуже збуджений вчора ввечері. Давайте спробуємо його розбудити.

Далі іноземний експерт показує імовірні результати передчасних та хибних дій медиків. У лікуванні пацієнтів із важкими комбінованими травмами важлива кожна дрібниця. На цьому і грунтуються ефективні протоколи надання допомоги.

Наталія Матолінець, керівниця анестезіологічного відділення лікарні:

Тобто який алгоритм надання медичної допомоги пацієнту, у якого є декілька поранень, які всі є загрожуючі для життя. Наприклад, кровотеча з відкритих ампутованих ран, плюс травма важка грудної клітки. Наприклад, черепно-мозкова травма і важке поранення тазу з відірваною кінцівкою нижньою і це є критичний стан пацієнта. І коли ти починаєш займатися якоюсь одною частиною - ти можеш втратити пацієнта за рахунок того що щось пропустив.

Навчання проводять 25 медиків американського Товариства критичної медицини з різних штатів. Цей курс готували впродовж року.

Джаспал Сін, керівник навчальної місії:

Є три частини курсу. Перша - це є основи критичної терапії. Цей курс спрямований на те, щоб допомогти не хірургічним спеціалістам здобути знання з підтримки критичного пацієнта.

Навчається майже півтисячі лікарів та медсестер з усієї України окремими потоками. Переважно це фахівці, які працюють із пацієнтами з воєнними травмами у лікарнях. Є й бойові медики. Вадим Наумчук рятує поранених військових та цивільних у Житомирський лікарні.

Вадим Наумчук, лікар-анестезіолог Житомирської лікарні:

Декілька практичних порад, які не досить часто зустрічаються в нашій повсякденній практиці, але, мабуть,мають суттєве значення. Наприклад, при трохеостомії - що можна зробити, при стабілізації кислотно-лужного стану - що можна зробити, при параметрах вентиляції, при різних патологіях до цього підходити це є досить корисним. Є ситуації, які навіть я для себе відкрив після 25 років стажу.

Дитячий лікар з Одеси Руслан Михайлов вражений форматом навчань.

Руслан Михайлов, лікар-анестезіолог Одеської дитячої лікарні:

Подача інформації і алгоритми вони дуже прості, і дуже ефективні. Тобто менше слів, більше практики і ефективність.

Американські тренери до українских колег ставляться з великою повагою та захопленням. Мері Рід із 35-річним лікарським стажем, сама працювала під час воєн та збройних конфліктів - у Кенії, Нігерії та Південній Африці. Вражена тим, як українські медики дають собі раду під час війни.

Мері Рід, хірург, викладач інтенсивної терапії:

Унікальність українських медиків у тому, що вони досить швидко вчаться і в складних умовах швидко стають ефективними і корисними. Особливо враховуючи те, що багато лікарів раніше не мали досвіду у військовій медицині.

Ці навчання - лише частина тарсформації та пристосування української медицини до вимог війни.

Сергій Дубров, заступник міністра охорони здоров'я України:

Зрозуміло, що в нас немає такої кількості лікарів реабілітологів, яка нам сьогодні потрібна. За попереднім розрахунком, щонайменше 7 000 ліжок реабілітаційних треба буде для країни. І міністерство охорони здоров'я розробило перспективний план, дорожню карту як забезпечити ці ліжка і плануємо вже понад 5 000 ліжок відкрити в кластерних закладах охорони здоров'я до початку 2024р.

Медичні чиновники обіцяють - змін пепереду багато. Як і курсів навчань від іноземних партнерів.