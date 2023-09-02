В пошуках власної історії. У Черкасах археологи почали розкопки на місці першого замчища, яке стояло з кінця 14 до середини 17 століття. Його існування історики довгі десятиліття досліджували лише за літописами та зі згадок в літературі. А тепер до пам'ятки можуть доторкнутися особисто. Станіслав Кухарчук - далі.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Такими затишними, мальовничими узвозами прорізана вся центральна частина Черкас, яка знаходиться на Дніпрових пагорбах. Ними щодня піднімаються і спускаються десятки містян, але мало хто з них знає, що ходять вони колишніми оборонними ровами першого Черкаського замчища …воно, до речі, знаходилось прямо тут, ось на цьому місці.

Пагорб під замком у середні віки називався Дзелень-Гора. Приблизно так виглядало саме замчище і територія навколо нього наприкінці 14 століття. Принаймні, так свідчать рукописи, адже археологічні розкопки тут ніколи не проводили.

Так сантиметр за сантиметром поблизу прадавньої Дзелень-Гори археологи намагаються розчистити територію. Дослідити місце першого Черкаського замчища стало можливим, коли один з місцевих забудовників вирішив в історичному центрі міста будувати багатоповерхівку. Без попередньої археологічної експертизи йому б це не дозволили. Науковці такій можливості радіють, адже територія багата на знахідки…

Ці всі знахідки свідчать, що територія Дзелень-гори постійно була заселена і не тільки у часі середньовіччя.

Тисячі років до того, як тут з'явився Черкаський замок, тут існувало поселення зарубенецької культури в одній з господарчих ям виявили фрагмент миски часів зарубенецької культури і залізне трилопатеве вістря стріли.

Та найголовнішу свою знахідку археологи вилучити з землі не можуть - це залишки згорілої господарської споруди початку 17 століття. Глибоко вкопана, з товстими стінами та облицюванням. Науковці припускають, що це замкова зброярня, де козаки тримали порох. Залишки величезної діжки у центрі будівлі свідчить саме про це.

Ну ось ви бачите залишки дерев'яного облицювання стіни …тобто по периметру ця вся, весь катлован був облицьований дерев'яними дошками …типу сучасної вагонки.

У тому, що віднайдена будівля належить саме до замкових споруд у науковців жодних сумнівів і вона дасть змогу вивчити середньовічну архітектуру Черкас вже не з літописів та згадок, а наочно.

Дмитро Куштан - керівник експедиції:

Навіть в такому пошкодженому вигляді ця споруда - доволі цікавий об'єкт для дослідження. Ми вважаємо, що згоріла вона в 1637 році. Це якраз рік, коли після поразки козацького повстання під проводом Павла Бута поляки спалили черкаський замок і частину міста. От це і є маркером от цієї події. Тобто тепер ми навіть знаємо планування, де знаходились споруди в межах цього замку.

Археологічна експедиція триває і науковці поспішають дослідити територію. Адже час на роботи - обмежений, забудовник поспішає зводити багатоповерхівку і всі цінні ще невіднайдені експонати стародавніх Черкас можуть назавжди зникнути під бетоном.