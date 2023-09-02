Україна повернула 12 депортованих росією дітей. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив засновник та виконавчий директор "Save Ukraine" Микола Кулеба.

"Перш за все, я хочу подякувати усім, хто допомагав "Save Ukraine" у поверненні цих дітей. Перш за все, це - Херсонська ВЦА, яка нам допомагала готувати документи, розшукувати цих дітей, також і інші державні органи: Офіс Уповноваженого, Генеральна прокуратура і всі, хто нам на всіх етапах допомагав. Ми розуміємо, що держава зараз не може ефективно повертати цих дітей, адже немає жодних зв'язків із ворогом і не може бути, але для нас дуже важливо зробити усе можливе, аби їх повернути", - зазначив Кулеба.

Він додав: "Це вже не 11 дітей, а щойно перетнула кордон 12-та дитина. Це 8-річний хлопчик із Мелітополя. Всі ці діти були із Запоріжчини, Херсонщини і 5 із цих дітей ми повернули із території рф, які були туди депортовані. Двоє дітей - це ті, які були вивезені ще в минулому році у дитячі табори. І мама їх намагалась повернути. Мама намагалась перетнути кордону із боку окупованої частини території, але їй не дозволили. Спочатку у фільтраційний табір направили, а потім вже в росію. Мама змушена була увесь цей час бути у росії. Діти ходили до школи, там над ними просто знущались лише за те, що вони українці. Проте, вони витримали це. До дітей спеціально в школі підходили і казали "слава росії", і якщо вони відповідали на це "Слава Україні", маму одразу викликали до директора школи".

Також Кулеба розповів, що найменшій дитині - два роки.

"До речі, один із цих дітей - дворічний хлопець. Це дитина, яка не бачила маму рік. І мама нажаль не могла навіть бути свідком того, як дитина стала на ноги. Але зараз вона змогла повернути дитину назад. Діти надзвичайно постраждали. Більшість дітей говорить про серйозні проблеми, які виникли у зв'язку із депортаціями, проживанням на окупованих територіях", - резюмував він.