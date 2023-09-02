Повернення депортованих дітей в Україну: Кулеба розповів про знущання росіян [ Редагувати ]
Україна повернула 12 депортованих росією дітей. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив засновник та виконавчий директор "Save Ukraine" Микола Кулеба.
"Перш за все, я хочу подякувати усім, хто допомагав "Save Ukraine" у поверненні цих дітей. Перш за все, це - Херсонська ВЦА, яка нам допомагала готувати документи, розшукувати цих дітей, також і інші державні органи: Офіс Уповноваженого, Генеральна прокуратура і всі, хто нам на всіх етапах допомагав. Ми розуміємо, що держава зараз не може ефективно повертати цих дітей, адже немає жодних зв'язків із ворогом і не може бути, але для нас дуже важливо зробити усе можливе, аби їх повернути", - зазначив Кулеба.
Він додав: "Це вже не 11 дітей, а щойно перетнула кордон 12-та дитина. Це 8-річний хлопчик із Мелітополя. Всі ці діти були із Запоріжчини, Херсонщини і 5 із цих дітей ми повернули із території рф, які були туди депортовані. Двоє дітей - це ті, які були вивезені ще в минулому році у дитячі табори. І мама їх намагалась повернути. Мама намагалась перетнути кордону із боку окупованої частини території, але їй не дозволили. Спочатку у фільтраційний табір направили, а потім вже в росію. Мама змушена була увесь цей час бути у росії. Діти ходили до школи, там над ними просто знущались лише за те, що вони українці. Проте, вони витримали це. До дітей спеціально в школі підходили і казали "слава росії", і якщо вони відповідали на це "Слава Україні", маму одразу викликали до директора школи".
Також Кулеба розповів, що найменшій дитині - два роки.
"До речі, один із цих дітей - дворічний хлопець. Це дитина, яка не бачила маму рік. І мама нажаль не могла навіть бути свідком того, як дитина стала на ноги. Але зараз вона змогла повернути дитину назад. Діти надзвичайно постраждали. Більшість дітей говорить про серйозні проблеми, які виникли у зв'язку із депортаціями, проживанням на окупованих територіях", - резюмував він.
по темі
Учні, які навчаються у польських навчальних закладах, мають можливість подати заявку на отримання соціальної допомоги в разі, якщо їх сім'ї переживають тяжкі періоди
89 разів росіяни гатили по українських містах і селах з важкої артилерії протягом минулої доби. Цілили по житлових кварталах, зокрема по Нікополю. Як живе місто і чи вдасться школярам все ж таки повернутися за парти?
Після планового ремонту, енергоблок однієї з атомних електростанцій України повернувся в енергосистему країни. Побачити, як це відбувається, запросили журналістів, серед них був і мій колега Юрій Куций.
Напередодні 1 вересня до лікарень Сумщини навідався командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Маленьким пацієнтам він привіз гуманітарний вантаж. Що саме? І чи зраділи діти?
Якщо ви хочете, щоб відбудова почалась у перший же день, як закінчиться війна, а не через 3-4 роки, то маєте і діяти вже зараз. Як саме? Які пріоритети? І чи бачать у Штатах можливість використати заарештовані російські гроші?
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівник пресслужби Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів про підготовку рф до фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях