Вражати ворожі цілі з кожним місяцем великої війни нашим захисникам вдається все краще, зазначають в командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Під час нещодавньої атаки Києва бійці ППО це вкотре довели, збивши крилату ракету за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Як це було - розповіли самі воїни.

Це тубус з ракетою, яка знаходиться всередині. Тут є до нього пусковий мезанізм.

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер". Це - один із засобів, який допомагає нашим бійцям захишати українське небо від російських повітряних атак.

Позивний "Вацлав", військовослужбовець Збройних сил України:

Відбувається підготовка до пуску, пошук цілі - в приціл, її супроводження певний час, дуже недовгий і пуск ракети. Ракета має інфрачервону головку самонаведення. Але до пуску - це все робота і підрозділу, і саме головне - того бійця, який працює з комплексом.

Наскільки ефективно можна працювати по ворожим цілям, завдяки ПЗРК, показав особовий цієї мобільної вогневої групи протиповітряної оборони. На Київському напрямку - під час масованої атаки столиці 30-го серпня.

Позивний "Вацлав", військовослужбовець Збройних сил України:

Крилата ракета - в таких умовах, як цього разу, яку вдалося збити - це непросто. В секунди це відбулося, ціль була захоплена в тепловізорний приціл і через кілька секунд буквально пішов пуск. Її потрібно було супроводити, підготувати певним чином комплекс. Солдат, який збив ракету, - справився, тут можна сказати точно, що на 120 відсотків.

Олександр - саме той боєць, який зробив влучний постріл по ворожій ракеті. Чоловік розповідає - до повномасштабного вторгення був далекий від військової справи.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Та я пчеловод, столяр! Вообщє ніяких понятій. Ну срочку служив, але коли це було. При збитті - да, конєчно, ощущєнія немножко другі... А коли бачиш цель - переживанія всі пропадають, коли работаєш - всьо, ноль. Страху ноль.

Професіоналізм бійців нагородами оцінив командувач Об'єднаних сил ЗСУ. Сергій Наєв зазначив - робота мобільних вогневих груп нині має важливе значення в системі ППО.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Сучасні зенітно-ракетні комплекси, які передаються нам партнерами, вони мають відповідні властивості автоматично виявляти і автоматично вражати повітряні цілі ворога. А ці хлопці, які виконують завдання ускладі мобільних вогневих груп, мають самостійно виявляти цілі. Це більш складне завдання, але вони також з нею справляються. Таких груп зараз безпосередньо на Київському напрямку - сотні. Але ми працюємо, щоб збільшувати їх кількість, якість. Все робимо для того, щоб підвищити захист.

Бійці ж кажуть - продовжать відточувати свої навички, щоб й надалі успішно відбивати російські атаки з повітря.