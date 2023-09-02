Логістика на війні - запорука боєздатності підрозділів. Доставка їжі для бійців - не менш важлива, аніж підвіз боєприпасів, - кажуть військовослужбовці.

Хто і чим годує воїнів на передовій - про це наш наступний матеріал, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, - із позицій 63-ї окремої механізованої бригади.

Микола показує частину продуктового складу. Тут, недалеко від передової, просто неба кухарі готують їжу для бійців. Кажуть, попри польові умови - намагаються робити страви смачними. Щотижня складають нове меню, час від часу тішать хлопців чимось особливим.

Микола, кухар:

Якщо є якесь свято, стараємося приготувати щось краще - той самий шашлик, котлети, відбивні - це в нас, понятно, люблять всі, не завжди то получається, бо маємо багато роботи, відповідаємо там за продукцію ділимо там на інші підрозділи.

До прифронтової їдальні ми завітали якраз перед обідом. На роздачі - уже стоять готові страви.

Іван, кухар:

Тут є тарілочки - на перше, на друге. Ложки, чайок або зараз літо - сік. Приходять, беруть перше, півпорції або цілу, друге, тут салатик.

Черга сьогодні не дуже велика, нас теж запрошують до столу - спробувати, чим годують наших воїнів.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Сьогодні у бійців 63-ї бригади зелений борщ, який можна щедро приправити сметаною. І, як кажуть наші хлопці, смакує він, як у дитинстві.

Окрім першої страви, у меню гречана каша і салат. На вечерю буде овочеве рагу. Поки тримається спека, щотижня сюди привозять газовану воду для пиття та негазовану для приготування їжі. Нас запрошують на склад, де зберігають продукти. Окрім стандартного набору, тут є оливки для солянки, солодкі пасти і навіть сезонний виноград.

Микола, кухар:

Тут маєм соки, соки є різних видів є - мультифрукт, є яблучний, грейфрут, приїжджає апельсиновий. Скажем так, біди нема, я скажу більше, є люди, які кажуть, що вдома так не готують, так не годують.

Професія кухаря на фронті вважається тиловою. Втім, вона не менш важлива за військові спеціальності, кажуть наші співбесідники. Адже лише ситий воїн має достатньо сли на бойову роботу.