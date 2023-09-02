Понад 200 км кордону - суцільна оборонна фортеця: інтервʼю з начальником Рівненської ОВА [ Редагувати ]
Понад двісті кілометрів кордону Рівненщини - це суцільна оборонна фортеця.
Межа із Білоруссю укріплена інженерними та фортифікаційними спорудами, ровами, мінними полями та загородженнями.
А ще військові постійно нарощують там оборону, бо ціллю ворога номер один залишається АЕС. Про це розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Послухаємо.
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