Прирівняння корупційних злочинів до державної зради ініціює президент Володимир Зеленський. Відповідний проєкт закону вже зареєстрований у Верховній Раді. І щоб дати йому зелене світло - депутати мають внести зміни до певних законодавчих актів.

Як цю ідею президента оцінили на Заході? Проаналізувала Світлана Чернецька.

Західні аналітики поки що обережно коментують пропозицію президента Зеленського прирівняти корупцію до державної зради. Адже наразі немає подробиць щодо втілення цього задуму в життя. А саме від практичних кроків залежить успішність цієї ідеї. Поки що експерти розглядають ініціативу президента як сигнал українцям та й всьому світові, що влада активізує боротьбу з корупцією і розуміє важливість цього питання для суспільства. Тобто тут важлива насамперед моральна складова.

Майкл Боцюрків, старший науковий співробітник аналітичного центру "Атлантична рада" (США):

Крадіжки, неправильне спрямування державних грошей, грошей платників податків під час війни - це просто мерзенно. В Україні досі є люди, які намагаються збагатитися, є досі люди, які завдяки хабарям виїжджають за кордон і є досі високопосадовці, які задіяні в сумнівних схемах для заробітку грошей. Отже я підтримую усі зусилля, щоби припинити це чи надіслати сильний сигнал, що якщо ти вкрадеш і тебе піймають, то наслідки будуть дуже серйозними.

У світовому рейтингу сприйняття корупції Україна посідає 116 сходинку зі 180. Це гірший показник, аніж в Туреччини, Еквадору та Ефіопії. А щодо покарання, то зараз за корупційні злочини українцям світить до 12 років в'язниці. За державну зраду - термін збільшиться до 15 років, а в умовах воєнного стану - до довічного ув'язнення. І це буде далеко не найгірше покарання в світі.

У мусульманських країнах корупцію теж фактично прирівнюють до держзради, там це звучить як "війна проти мусульманської спільноти". І карають смертю. Що показує закордонний досвід боротьби з корупцією ми попросили проаналізувати експертів найбільшої міжнародної організації, яка відстежує це питання по всьому світові Transparency International.

Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань:

Якщо в деяких країнах воно приносило короткостроковий результат, то це не залежало від того, що корупція передбачала чи довічне, чи не дай боже навіть смертну кару чи ще щось, це все одно залежало від того - як ці злочини розслідувались, як вони ініціювалися і чи була політична воля як мінімум не залазити в процес незалежний, самостійний, розслідування цих злочинів.

В Трансперенсі Інтернешинал також чекають на деталі втілення цієї ідеї, але наголошують, що в Україні вже створена потужна база для розслідування корупційних злочинів. Це незалежні органи, які вже довели свою спроможність працювати прозоро та результативно: Натомість є ще цілий ряд питань в антикорупційному законодавстві, які варто довести до кінця.

Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань:

Ідея абсолютно правильна і зрозуміла, і абсолютно відповідає заклику і потребі наших громадян і нашого суспільства, проте диявол криється в деталях і за певними популістичними і красивими правильними лозунгами має йти і відповідне обгрунтування , законодавче закріплення, яке принесе не просто картинку, а й вироки суду, а й потенційно конфісковані кошти державі, які ми можемо вкласти в ту ж нашу обороноздатність.

Однозначно, що Захід пильно стежитиме за імплементацією цієї ініціативи. Адже боротьба з корупцією - необхідна для євроінтеграції України, але також для впевненості наших партнерів, що вся допомога піде за призначенням.

Майкл Боцюрків, старший науковий співробітник аналітичного центру "Атлантична рада" (США):

Я не погоджуюся з тими, хто каже, що спочатку треба перемогти росіян, а потім займатися боротьбою з корупцією. З цим треба розібратися зараз і назавжди. Бо якщо цього не станеться - Україна втратить дуже багато талановитих людей, які не повернуться з-за кордону, бо вони вже втомилися від корупції на різних рівнях. Ну і дуже важливо, щоби західні донори, особливо Сполучені Штати та європейські країни мали запевнення, що всі гроші, які заходять в Україну - витрачаються там, де й мають.

Аналітики прогнозують, що ініціатива президента навряд чи справа найближчого майбутнього. Адже ще потребує згоди парламенту.