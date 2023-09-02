Якби і справді в Україні корупцію прирівняли до державної зради - охочих незаконно забагатитися поменшало б у рази. Правоохоронці ледь не щодня звітують про затримання хабарників. Причому, деякі з них обіймали досить високі посади. Це і депутати, і воєнкоми. Єлизавета Яковлева зібрала резонансну добірку.

Скандальні затримання працівників військкоматів в Україні останнім часом стали традицією. На цих кадрах поліцейські надягли кайданки на столичного військового. Чоловік наче б то мав потрібні зв'язки і за 5 тисяч доларів обіцяв ухилянтам від мобілізації вирішити питання з ТЦК. Схема працювала справно, допоки 10-го серпня ділка не викрили. Підозрюваний встиг добряче збагатитися.

А ось кадри із затримання колишнього керівника Запорізького обласного військомату.

Слідчі підозрюють, що той незаконно направив наближених підлеглих нача б то на бойові завдання. Втім, на фронті їх бачили дуже рідко.

Ну, і як же не згадати голову Одеського військомату Євгена Борисова. Він вкрав стільки, що вистачило на віллу в Іспанії. Елітне житло у Марбельї коштує майже 4 мільйони євро.

Загалом, корупції у військкоматах було стільки, що правоохоронці по всій Україні проводять масові обшуки у ТЦК. Справжня облава сталася 22-го серпня. Тоді поліцейські обшукали аж 200 військоматів.

Альона Лютницька, інспектор ДСР НПУ:

За результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до схем осіб поліцейські вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ, журнали реєстрації тих, хто проходить комісії. Усі матеріали будуть проаналізовані.

Були скандали і з чинними народними депутатами. Наприклад, представниця від "Слуги народу" Людмила Марченко, за даними слідства, торгувала дозволами на виїзд за кордон. Нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за гроші владнати всі питання з військоматом і навіть внести потрібні дані в інформаційну систему "Шлях". Марченко впіймали "на гарячому". Коли депутатка зрозуміла, що її викрили, викинула свій хабар через паркан.

Але камера детективів НАБУ все зафільмувала. І Марченко затримали.

Під приціл прокурорів потрапив і колишній депутат від "Європейської солідарності" Руслан Демчак. Його звинуватили у маніпулюваннях на фондовій біржі. А ще народний обранець хотів узаконити майно, отримане незаконним шляхом.