Поїздка за кордон без дозволу уряду може коштувати імпічменту президентці Грузії. Принаймні відповідне звернення до Конституційного суду готує тамтешня провладна партія "Грузинська мрія". Мовляв, Саломе Зурабішвілі їздила до Європи без погодження з урядом. Чим же насправді не догодила президентка урядовцям і чи спроможуться урядовці усунути її з посади? Деталі розкаже Анна Басова.

На цвинтарі Мухатгверді неподалік Тбілісі президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у супроводі військових кладе вінок у вигляді державного прапора до обеліску полеглим у російсько-грузинській війні. Її кремль розв'язав у серпні 2008-го - тоді за лічені дні зламав спротив грузинської армії. Та визнав сепаратистські утворення у Південній Осетії та Абхазії незалежними територіями. 15-ть років потому Тбілісі досі не повернув над ними суверенітет.

Саломе Зурабішвілі, президент Грузії:

Ворог діє проти нас - і це не лише про війну, а й про м'яку силу. Останнім часом це особливо помітно. І ми повинні об'єднатися, щоб протистояти агресору, а не змагатися одне з одним.

Заклик до єдності, вочевидь, у Тбілісі не почули. Напередодні стало відомо - провладна партія "Грузинська мрія" оголошує президенту війну.

Іраклій Кобахідзе, голова партії "Грузинська мрія":

Ігнорування грубого порушення Конституції підриває верховенство закону та демократичну констутиційну систему, а ми не можемо цього допустити. На засідання політичної ради партії було ухвалено рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії.

Причиною стала несанкціонована поїздка до Європи. За законом, будь-який закордонний візит президента Грузії відбувається лише за урядової згоди. Ще у липні Кабінет міністрів не дозволив Зурабішвілі зустрічатися з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. А заразом не дав зеленого світла на заплановані на серпень візити - до ЄС, Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів та України.

Президентка, зрештою, заборону проігнорувала - і в останній день літа зустрілася зі Штайнмаєром.

А напередодні мала перемови у Брюсселі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Усе - в ім'я порятунку грузинських європеспектив.

Рішення Європейської Ради надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС - це історичний шанс. Ви маєте повну нашу підтримку. Потрібні реформи - справедливість, деполяризація, деолігархізація. А ще формування нової політичної культури.

Врятувати європейські перспективи Грузії намагалися навесні. У березні до Тбілісі приїздила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Головно, щоб закликати тамтешню владу до реформ і слідування проєвропейському курсу.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Європейські двері для Грузії завжди відчинені - і час уже діяти для отримання бажаного статусу кандидата на вступ до ЄС. Справа за вами. Грузинський народ наочно показав, чого саме він хоче і яких кроків чекає.

Достукатися до Брюсселя у Тбілісі не змогли - за кілька місяців заповітний статус отримали Україна та Молдова, Грузії же було відмовлено. Як потому заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, причиною став проросійський курс нинішньої влади. Адже попри повномасштабне вторгнення до України та нещодавній власний гіркий досвід, Грузія відмовилася запроваджувати санкції проти росії. А цієї весни ще й поновила з нею авіасполучення. Та відмовила кільком критикам режиму путіна у в'їзді.

Мене як громадянку Грузії дуже засмутило, що нам не надали статус кандидата. Але це не було помилкою - це попередження. Нам кажуть, що ми повинні зробити - і ці кроки потрібні передусім Грузії, а не Європі. Необхідно раз і назавжди вивести нашу країну з-під гніту радянської ментальності.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі народилася у родині грузинських емігрантів у Парижі. Дипломатичну кар'єру ропочала саме у французькому МЗС, а 2004-го очолила грузинське зовнішньополітичне відомство. Щоб претендувати на крісло глави держави, Зурабішвілі відмовилася від французького паспорта - і таки перемогла на виборах 2018-го. Не в останню чергу завдяки підтримці "Грузинської мрії", відносини з якою зіпсувалися пізніше. Нинішні спроби усунути її від влади - не більше, ніж політичний демарш, упевнені прихильники Саломе та незалежні оглядачі. Адже щоб імпічмент відбувся, необхідно сто голосів. У парламенті же провладна політсила має лише 84 мандати.