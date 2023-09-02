"Шаную воїнів, біжу за Героїв України". Луцьк приєднався до загальноукраїнської акції пам'яті про захисників, які віддали життя заради нашої свободи. Забіг мав відбутися ще на минулих вихідних, але Рада оборони області заборонила проведення масових заходів протягом 24-28 серпня, тож його перенесли.

Майже пів-тисячі лучан вийшли на дистанцію, щоб підтримати родини загиблих бійців та вшанувати полеглих. Як усе відбувалося - бачили мої колеги.

На стелі пам'яті Ірина показує фото чоловіка та його сина від іншого шлюбу. Обидва загинули, захищаючи країну від російських окупантів.

Разом із донькою та сином бере жінка участь у патріотичному забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України".

Ірина Собчук, учасниця забігу:

Страшна війна, але ми хочемо бігти, ми їх пам'ятаємо, ми всіх пам'ятаємо, не тільки їх, ми допомагаємо, чим можемо. Дай Боже їм здоров'я, сили, наснаги і все буде Україна.

На одязі кожного учасника забігу - наліпка з ім'ям загиблого захисника та напис "біжу за героя". Військовий Геннадій служить у 204 бригаді тактичної авіації. Тут - за своїх побратимів.

Геннадій, учасник забігу:

Потрібно пам'ятати тих, хто захищає нас, обороняє мирне небо, наше майбутнє дітей.

Торік легкоатлетичний марафон "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" був в онлайн-форматі. А нині організатори запропонували учасникам пробігти кілометр двісті метрів проспектом Волі у Луцьку.

Олександр Хвіщук, організатор забігу:

Це не просто всеукраїнський патріотичний забіг в пам'ять про полеглих захисників України, але й він переслідує благодійну мету. Тут в нас є скринька на реєстрації, де всі учасники можуть пожертвувати будь-яку суму, потім всі ці кошти будуть передані для наших захисників.

Зареєструвалися для участі майже півтисячі людей. Наймолодшим, яких везли батьки, - немає й року, найстаршим - уже за сімдесят.

Олександр Ющик, учасник забігу:

Біжу за свого тата, Ющика Валерія. Служив він в 53 бригаді ім. князя Володимира Мономаха. Це приємно і для мене. Добре, що молоді і взагалі людей тут багато.

Руслан Теліпський, учасник забігу:

Для них дуже важливо, щоб пам'ять про їхніх чоловіків, батьків і синів залишалася у вдячного суспільства. Так само це дуже важливо для нас, щоби підтримувати морально, психологічно. Ми не є кремляцьким агресором, коли люди для них є гарматним м'ясом. Для нас кожна втрата - це велика трагедія і втрата цвіт нації.

Патріотична легкоатлетична акція не мала переможців. Це захід, в якому головне - участь і шана захисникам. На згадку кожен, хто фінішував, отримав медаль і диплом.