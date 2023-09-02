Пентагон поставить Збройним Силам України ракети AMRAAM: скільки і коли вони будуть [ Редагувати ]
Пентагон поставить Збройним Силам України ракети "Амраам" - на 192 мільйони доларів. Це боєприпаси середньої дальності класу "повітря-повітря", попередньо отримаємо ми їх до кінця листопада наступного року.
Точно кількість ракет невідома поки. Але, як каже мій колега, - воєнкор Руслан Смєщук - мова може йти про не менше ніж сотню. Чим же унікальні "Амраами" і які переваги на полі бою дають - дивіться.
"Амраам" - це сучасні ракети класу повітря-повітря, або земля-повітря. Справжній лімузин у світі проти авіаційних ракет. Маючи радіус ураження до 160 кілометрів - в залежності від класу модернізації – "Амраамами" можна керувати не тільки з літака, а і з інших - зовнішніх пунктів керування.
Це дозволяє убезпечити літак-платформу що застосовує ракети. Малопомітні для російських приладів ракети, здатні більшість дистанції летіти у режимі максимального маскування. І тільки безпосередньо перед ударом - включати власну систему коригування.
"Амраам" - зброя дорога. Ракета в залежності від модифікації коштує від півтора до двох с гаком мільйонів доларів. Тобто вартість контракту у 197 мільйонів - дозволяє припустити що Україні поставлять за сотню "Амраамів".
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