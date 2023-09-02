Суд почав обирати запобіжний захід Коломойському [ Редагувати ]
Шевченківський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському.
Засідання буде проходити в закритому режимі. Журналістів пустять тільки на оголошення ухвали суду.
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