А далі - історія прикордонника Сергія Приходько. Він воював на Луганщині - в Кремінній, Світличному - і зміг вивести наших бійців із оточення. В боях за Тошківку був поранений. Так досі і ходить з осколком у тілі. Докладніше розкаже Євген Соломін.

Там в Міловому є військова ПВО "Радар". Почався обстріл "Градами". Я сказав: почалось! Зміну вивели і тут поступила команда відходити до Біловодська.

24 лютого 22-го року прикордонник з Луганщини Сергій Приходько немов пережив дежавю. У 2014-му рашистів він так само зустрів на кордоні в Міловому. Тоді росія гатила по Україні зі своєї території Градами. І цього разу діяла так само.

Сергій Приходько, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Перших 200-х я там побачив. І двух контужених я на машині повіз в больницю. Коли вертався назад наших практично вже нікого не було.

Сватове, Кремінна, Попасна. Бої в районі Світличного. Окупанти рухалися вперед, перетворюючі українські міста та села на попіл.

Сергій Приходько, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

У Світлічному були цілі вікна, двері. Ще якісь там бабушки жили. І коли ми звідти виходили, це футуристичне, щоб ви розуміли: ні одного цілого дерева, ні одної цілої стіни. Все згоріло, повністю все згоріло.

Якраз у Світличному наші бійці опинилися в оперативному оточенні. Окупанти прорвали позиції та рвалися до Тошківки. Луганський прикордонник виявився єдиним місцевим, який знав дороги, і вивів військо.

Сергій Приходько, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Я їх всіх вивів, привів за Тошковку. Я знав, що зліва як з Лисичанська їхати була шахта. І так ми вивили тоді всіх. На шахту відійшли, та весь батальон тоді відступив. Бех втрат? Без втрат.

Шахта Тошківська та населені пункти навколо Лисичанська - таки цілі мали загарбники. Українські воїни тримали позиції.

Іноді здавалося, що окупанти артилерією та авіацією накривають наші позиції безперервно. День змішався з ніччю. Якось дивом вдалося врятуватися від російського танку - пригадує Сергій.

Сергій Приходько, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Я тільки три кроки роблю і він в нас як влупив! А в нього перезарядка 6 секунд. І я вам скажу: той, хто воював, еслі ви у них спрашиваєте, що самоє страшноє, самоє страшноє, коли по тобі стріляє танк. Страшнєє немає нічого. Може ще 152-га. Коли сидиш в бліндажі, блін, вона така діла творить!

Іншого разу російський снаряд таки розірвався поряд із Сергієм. Йому розтрощило ногу та ключицю.

На задньому сидінні цивільної машини нас вивозили. Нас розстріляли. Ми на двох кольосах доїхали в кінець Тошеівки - там нас уже чекала справжня амбулаторна евакуція.

Тим часом в Україну проривалася дружина Сергія з двома синами - 2-х та 15-ти років. Вони не встигли виїхати з окупованого Мілового вчасно. Тож жінка мала легенду - і вирушила через росію в країни Балтії. Щоб через Польщу заїхати у Львів. Але цей план ледь не провалився.

Сергій Приходько, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Коли подала документи, спрашують: где муж? Вона каже, не знаю. Вони: где муж? З нею ФСБ проводив співбесіду + другу годину фільтрували. Допомогло, що манший Арсен непосидючий, він то принтер у них перевернув, то розсипав. Вони кажуть, йди. Заповнила міграційну карту, сказала, що їде в Москву до двоюрідної сестри, це була легенда.

Згодом дружина з дітьми таки потрапила в Польщу, а потім родина воззʼєдналася у Льовові. Прикордонник продовжує носити в тілі російських осколок - його лікарі так і не змогли дістати, і служить в одному з загонів Держприкордонслужби.