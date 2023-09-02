Ультрамарафонець Боас добіг до Рівного. Бігун з Амстердама поставив собі за мету подолати 2,5 тисячі кілометрів і дістатися української столиці за 50 днів. Усе заради того, щоб показати всьому світу, що війна недалеко від Європи і до неї можна добігти. У такий спосіб легкоатлет ще й збирає донати.

Як пролягав шлях через Рівненщину та Рівне - дивіться у сюжеті.

Ось так нідерланський ультрамарафонець Боас Крахтвейк біжить Рівненщиною. В дорозі вже 43-ий день. За цей час подолав понад дві тисячі кілометрів. Зараз прямує до Рівного.

Свій забіг голандець розпочав ще 22 липня. Пробіг вже три країни: Нідерланди, Німеччину та Польщу. У середньому долає півсотні кілометрів за день. Все для того, аби показати усьому світу, що війна настільки близько, що до неї можна добігти.

Боас Крахтвейк, ультрамарафонець з Нідерландів:

В Україні я відчув, що таке війна. Цей страх, в якому щодня живуть українці. Ми були у Львові в бомбосховищі, коли була тривога, і жили у шелтері, де є біженці. Я відчував, заради кого біжу. І це мене мотивує допомагати і не зупинятися.

Боаса супроводжують фотограф та його менеджер Брам. Він увесь час контролює фізичний стан свого підопічного. Головне каже, щоб витримати він має добре харчуватися.

Брам Вогельс, менеджер ультрамарафонця:

Ми звертаємо увагу на його здоров'я. Він п'є смузі фруктові - це десь 6 тисяч калорій на день, і це втричі більше за норму. Даємо йому відпочити. До цього забігу ми готувалися цілих сім місяців.

Харчуються голандці у трейлері, який їх супроводжує. У ньому і ночують. У такий спосіб збирають донати. На них хочуть придбати "швидкі" для ЗСУ.

Олексій Масло, співорганізатор забігу і представник нідерландського фонду "Вітрила свободи":

Боас назбирав вже 47 тисяч євро. Я сподіваюсь до кінцевої мети ми вже назбираєм на другу швидку, бо перша вже в Амстердамі готується і вона буде їхати в наступному конвої за тиждень вже в Україну.

Рівняни вражені відчайдушністю волонтера доєднувалися до пробіжки. Дмитро пробіг з голандцем два десятки кілометрів.

Дмитро Вєтров, житель Рівного:

Це дуже для мене велика подія. Дуже вражає те, що іноземці настільки підтримують Україну, треба кожен день памʼятати, що гинуть наші воїни і треба їм наша допомога.

У центрі Рівного Боас зупинився на майдані Незалежності біля фотографій тих містян, які поклали життя за Україну.

Боас Крахтвейк, ультрамарафонець з Нідерландів:

Я щиро вражений, що українці такі незламні і виборюють свою перемогу. Я відчуваю у вас непоборний дух, який надихає мене бігти далі.

З Рівного Боас вирушить до столиці. Вже 10 вересня спортсмен планує добігти до Києва, де проведе благодійну пробіжку з фінальною точкою на Майдані Незалежності.