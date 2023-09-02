Напад на українську дитину в Німеччині: у посольстві України відреагували [ Редагувати ]
У німецькому місті Айнбек у Нижній Саксонії невідомий чоловік напав на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Українські консули нині перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією.
Про це повідомляє Посольство України у ФРН.
У зв’язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек (Нижня Саксонія), Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних.
За даними посольства, прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства.
Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності.
В дипломатичній установі заявили, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.
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