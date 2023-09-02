Окупанти весь день обстрілюють Дніпропетровську область [ Редагувати ]
У суботу, 2 березня, окупанти п'ять разів за день обстріляли Дніпропетровську область. В результаті ворожої атаки четверо людей постраждали. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
За його даними, в результаті ворожої атаки було поранено 4 людей.Серед них, три чоловіки 40, 52 та 63 років і 60-річна жінка.
Крім того, в області пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, трактор і 4 легкові авто.
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