У неділю, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій нашій землі. І кожен із нас відчуває, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди.

"Але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", - сказав він.