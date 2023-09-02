"Це буде Україна інших правил": Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У неділю, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій нашій землі. І кожен із нас відчуває, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди.
"Але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", - сказав він.
Закон повинен працювати. Так є. Так буде. Слава Україні!
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