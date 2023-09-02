У суботу, 2 вересня, окупанти обстріляли Вугледар Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло подружжя, їхня донька та сусідка отримали поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти здійснили, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова.

В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення.

З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Крім того, вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.