За серпень росіяни втратила військову техніку на 1,2 млрд доларів - ЗМІ [ Редагувати ]
За серпень війська окупантів втратили техніки щонайменше на 1,2 млрд доларів. Так, за два тижні росія втратила два бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 "Тріумф" і РЛС "Предел-Е".
Про це повідомляє Forbes.
- Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюють у 294 млн доларів. Це один із найдорожчих літаків рф.
- Вартість одного Іл-76, яких було знищено чотири, становить 86 млн доларів.
Також вартість однієї пускової С-400 становить близько 69 млн доларів, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження "Предел-Е" коштує 200 млн доларів.
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