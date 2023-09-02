За серпень війська окупантів втратили техніки щонайменше на 1,2 млрд доларів. Так, за два тижні росія втратила два бомбардувальники Ту-22М3, чотири транспортні літаки Іл-76, пускову установку С-400 "Тріумф" і РЛС "Предел-Е".

Про це повідомляє Forbes.

Вартість одного літака Ту-22М3 оцінюють у 294 млн доларів. Це один із найдорожчих літаків рф.

Вартість одного Іл-76, яких було знищено чотири, становить 86 млн доларів.

Також вартість однієї пускової С-400 становить близько 69 млн доларів, а новітня російська РЛС (радіолокаційна станція) загоризонтного спостереження "Предел-Е" коштує 200 млн доларів.