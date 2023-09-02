Після сьогоднішнього російського обстрілу Сумської області четверо людей поранено. Серед них є діти. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

2 вересня, російські терористи здійснили черговий обстріл міста Середина-Буди Шосткинської громади.

За день було зафіксовано 10 ударів з артилерії по громаді.

За даними ОВА, попередньо, внаслідок обстрілу четверо цивільних мешканців отримали поранення, двоє з яких - діти.