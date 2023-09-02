"Коломойський не буде вносити заставу" - адвокати [ Редагувати ]
Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень. Готується апеляція до рішення суду. Про це заявили адвокати олігарха.
На питання журналіста, чи планує Коломойський вносити заставу визначену суддею, адвокати заявили, що "ніхто не буде вносити заставу".
За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.
Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справи в суді. Чим саме хворий олігарх захисники не уточнювали.
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