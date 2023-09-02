ЗСУ в Одеській області знищили дрон Mohajer-6 [ Редагувати ]
Українські військові в небі над Одеською областю знищили російський безпілотник Mohajer-6. Про це повідомляють Сили оборони півдня в Telegram.
2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" в Одеській області знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6.
Мохаджер-6 - безпілотний літальний апарат розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування, здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та/або до чотирьох високоточних боєприпасів. Його виготовляють у Ірані.
по темі
Після сьогоднішнього російського обстрілу Сумської області четверо людей поранено
За серпень війська окупантів втратили техніки щонайменше на 1,2 млрд доларів
У суботу, 2 вересня, окупанти обстріляли Вугледар Донецької області
У німецькому місті Айнбек у Нижній Саксонії невідомий чоловік напав на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Українські консули нині перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією
Як розповіла Гуменюк, після того, як воїни вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись