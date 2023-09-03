Тайвань налаштовується на зустріч з потужним тайфуном під назвою Хайкуй. Майже 3000 осіб уже були евакуйовані, і внутрішні авіаперельоти скасовані з метою забезпечення безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що тайфун Хайкуй вийде на гірський південний схід Тайваню в неділю 3 вересня. Уряд заявив, що 2868 людей вже евакуювали з поселень. Округи та міста на сході та півдні оголосили цей день вихідним.

Влада мобілізувала військових та обладнання для допомоги в ліквідації наслідків майбутньої повені, яку може спричинити негода. Дві головні внутрішні авіакомпанії Тайваню UNI Air і Mandarin Airlines скасували всі рейси. Також, було відмінено всі поромні перевезення до морських островів.