У Тайвані евакуювали тисячі людей: що трапилось [ Редагувати ]
Тайвань налаштовується на зустріч з потужним тайфуном під назвою Хайкуй. Майже 3000 осіб уже були евакуйовані, і внутрішні авіаперельоти скасовані з метою забезпечення безпеки.
Про це повідомляє Reuters.
Очікується, що тайфун Хайкуй вийде на гірський південний схід Тайваню в неділю 3 вересня. Уряд заявив, що 2868 людей вже евакуювали з поселень. Округи та міста на сході та півдні оголосили цей день вихідним.
Влада мобілізувала військових та обладнання для допомоги в ліквідації наслідків майбутньої повені, яку може спричинити негода. Дві головні внутрішні авіакомпанії Тайваню UNI Air і Mandarin Airlines скасували всі рейси. Також, було відмінено всі поромні перевезення до морських островів.
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