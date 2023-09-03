У неділю, 3 вересня, українці можуть очікувати приємно теплу, але не спекотну погоду, з першими осінніми дощами, що розпочнуться у деяких регіонах.

Згідно із повідомленням "Укргідрометцентру", синоптики прогнозують дощі у правобережній частині країни сьогодні. Опади зможуть змочити землю у західних і центральних регіонах. Вітер буде дмухати з різних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря буде:

на заході: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15;

на сході: вдень: +22 +27 градусів вночі +12 +16;

на півночі: вдень +22 +25 градусів, вночі +12 +15;

у центрі: вдень +24 +28 градусів, вночі +13 +16;

на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +16 +19.

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +23 +25 градусів, а вночі +15 +17 градусів.