Ракетні атаки та артилерійські обстріли - це одні з найбільш небезпечних форм вогневого враження під час військового конфлікту. Інформацію про це оприлюднило Military Media Center.

Якщо ви опинилися на відкритому просторі під час артилерійського обстрілу, мінометних атак чи авіаційних бомбардувань, існують конкретні правила, які важливо дотримуватися для збереження безпеки.

Оптимальним укриттям в ситуаціях з ракетними атаками та артилерійськими обстрілами можуть бути наступні варіанти:

Бомбосховище : Бомбосховище, спеціально призначене для захисту від вибухів та обстрілів, може надати ефективний захист.

: Бомбосховище, спеціально призначене для захисту від вибухів та обстрілів, може надати ефективний захист. Підвал : Підвал будинку або іншого масивного спорудження може бути безпечним місцем для укриття від обстрілу. Важливо, щоб це було стійким до вибухів місцем.

: Підвал будинку або іншого масивного спорудження може бути безпечним місцем для укриття від обстрілу. Важливо, щоб це було стійким до вибухів місцем. Воронки від попередніх снарядів: Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, воронка від попереднього снаряду може надати тимчасовий захист від подальших атак.

Якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, воронка від попереднього снаряду може надати тимчасовий захист від подальших атак. Канави та траншеї: Глибокі канави або траншеї також можуть надати укриття від артилерійських обстрілів, особливо у відкритих місцевостях.

Проте важливо зауважити, що в разі небезпеки не слід самостійно розбирати завали або проводити будь-які дії, які можуть загрожувати власній безпеці. Завжди краще чекати на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальних служб, які надають необхідну допомогу та інструкції у таких ситуаціях.