Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 2 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 264 660 одиниць живої сили. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 264660 (+600) осіб ліквідовано;
- танків - 4476 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 8649 (+12) од.;
- артилерійських систем - 5582 (+22) од.;
- РСЗВ - 739 (+3) од.;
- засоби ППО - 502 (+1) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 316 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1447 (+0) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од.;
- спеціальна техніка - 841 (+6) од.
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