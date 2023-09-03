Людям похилого віку, які проживають у регіонах, що найбільше постраждали від воєнного конфлікту, надаватимуть фінансову підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). На сьогодні цю допомогу вже отримали приблизно 260 тисяч пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба організації.

У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 гривень і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати - 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

Станом на зараз програма націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер буде отримувати платежі щонайменше чотири місяці поспіль. Загальна сума, яку ВПП надає пенсіонерам цього місяця - приблизно 115 млн гривень.

За даними прес-служби Мінсоцполітики, 30 серпня доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.