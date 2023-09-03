Нічна атака на Одеську область: в ДСНС показали перші фото [ Редагувати ]
Вночі проти неділі, 3 вересня, війська росії вдались до чергових ударів по припортовій інфраструктурі Одеській області.
Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС, публікуючи фото наслідків терористичного обстрілу.
"Одеська область. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян", - пише пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти вдались до кількох хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку по припортовій інфраструктурі Подунав'я в Одеській області.
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