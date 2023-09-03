Виїзд за кордон на чужому авто: головний нюанс [ Редагувати ]
Порядок та перелік необхідних документів для виїзду за кордон на автомобілі, який не є вашим власним, майже не різняться від виїзду на власному транспортному засобі. Проте, все ж існує одна невелика відмінність.
Про це повідомляє Уряд online.
Водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира.
Як отримати свідоцтво про реєстрацію?
Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.
Які документи потрібні?
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
по темі
У середу, 30 серпня, у Києві тимчасово вирішили обмежити рух транспорту
У понеділок, 21 серпня, мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Київ отримав з Німеччини 3 міських автобуси, які подарували столиці українські благодійники
Осінь - час, коли хочеться оточити себе природною палітрою, теплими відтінками та затишком. Це також прекрасна можливість оновити свій гардероб та готуватися до прохолодних днів
Завтра, 3 вересня, короткочасні дощі очікуються в західних й центральних областях, місцями й грози. В окремих регіонах повітря прогріється до +29
У "Дії" наступного тижня з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю