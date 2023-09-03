Порядок та перелік необхідних документів для виїзду за кордон на автомобілі, який не є вашим власним, майже не різняться від виїзду на власному транспортному засобі. Проте, все ж існує одна невелика відмінність.

Про це повідомляє Уряд online.

Водій, який не є власником авто, повинен мати такий же перелік документів, як і власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім’я кермувальника або пасажира.

Як отримати свідоцтво про реєстрацію?

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

Які документи потрібні?