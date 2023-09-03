Розвідники знищили російський комплекс "аванпост" [ Редагувати ]
Українські розвідники знищили за допомогою БпЛА російський спостережний комплекс "аванпост". Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО.
Як пише ГУР, в росії спостережний комплекс називають "надійним сторожем кордонів".
Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки. Оптика, якою обладнаний "аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний.
Зазначається, що спостережний пункт обладнаний автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.
Знищений комплекс, як пояснили в ГУР, трохи "заважав" Силам безпеки й оборони України на Північному напрямку, у зв'язку з чим його необхідно було знищити.
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