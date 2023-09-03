Виїзд за кордон на автомобілі: що потрібно знати [ Редагувати ]
Для перетину кордону на власному або на чужому автомобілі необхідно мати певний набір обов'язкових документів, які будуть перевірятися як українськими, так і іноземними прикордонниками. Брак одного з цих документів може призвести до відмови у перетині кордону.
Про це повідомляє урядовий портал.
Для перетину кордону на авто потрібно мати:
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;
- міжнародну страховку "Зелена карта".
Крім того, автомобіль повинен мати державний номерний знак, який містить латинські літери. Варто зауважити, що індивідуальний номерний знак діє лише на території України.
Водій, який не є власником автомобіля, повинен мати той самий перелік документів, що й власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім'я водія або пасажира.
Для отримання цього свідоцтва необхідно разом з власником автомобіля звернутися до сервісного центру МВС та впорядкувати документи для реєстрації транспортного засобу для виїзду за кордон.
Із собою треба взяти:
- паспорт;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Після повернення з-за кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів.
Довіреність на право керувати чужим автомобілем, за кордоном буде дійсна за кількох умов:
- документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати;
- легалізувати документ у встановленому порядку (виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні – апостиль або консульська легалізація).
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