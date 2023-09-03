Для перетину кордону на власному або на чужому автомобілі необхідно мати певний набір обов'язкових документів, які будуть перевірятися як українськими, так і іноземними прикордонниками. Брак одного з цих документів може призвести до відмови у перетині кордону.

Про це повідомляє урядовий портал.

Для перетину кордону на авто потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

міжнародну страховку "Зелена карта".

Крім того, автомобіль повинен мати державний номерний знак, який містить латинські літери. Варто зауважити, що індивідуальний номерний знак діє лише на території України.

Водій, який не є власником автомобіля, повинен мати той самий перелік документів, що й власники. У такому випадку свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається на ім'я водія або пасажира.

Для отримання цього свідоцтва необхідно разом з власником автомобіля звернутися до сервісного центру МВС та впорядкувати документи для реєстрації транспортного засобу для виїзду за кордон.

Із собою треба взяти:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після повернення з-за кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів.

Довіреність на право керувати чужим автомобілем, за кордоном буде дійсна за кількох умов: