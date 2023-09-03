У Польщі припинив роботу найбільший центр прийому українських біженців [ Редагувати ]
Найбільший центр для прийому українських біженців у Польщі, розташований у місті Надажин, за 30 кілометрів від Варшави, припинив свою роботу. Про це пише Financial Times.
Як пояснили у пресслужбі Мазовецького краю, вони вирішили закрити центр прийому біженців через те, що більшість з них уже знайшли житло в інших місцях.
Тим не менше, кільком сотням біженців, які все ще залишалися в центрі, довелося шукати нове місце перебування.
"Центр було закрито. Нові люди не надходили, і великий масштабний центр втратив свою актуальність. У момент закриття в ньому перебувало близько 300 осіб. Деякі з них були перерозподілені до менших центрів, а інші звернулися до місцевих органів самоврядування", - повідомила прессекретар Мазовецького воєводства Дагмара Залевська.
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