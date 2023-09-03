Світоліна покинула US Open-2023 [ Редагувати ]
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка є першою ракеткою України, завершила свою участь на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.
У матчі третього раунду 28-річна українка поступилася третій ракетці світу, Джесіці Пегулі з США, в напруженому протистоянні.
Матч тривав 1 годину і 52 хвилини.
Еліна Світоліна і Джесіка Пегула зійшлися на корті п'ять разів, і чотири з цих зустрічей виграла американська спортсменка.
Цей турнір в США був десятим для Еліни Світоліної. Її найкращим результатом на Відкритому чемпіонаті США залишається півфінал, який вона досягла у 2019 році.
У 1/8 фіналу US Open-2023 Джессіка Пегула зустрінеться з Медісон Кіз.
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Еліна Світоліна вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США. За 2 години 46 хвилин вона перемогла "безпрапорну" росіянку Анастасію Павлюченкову - 5:7; 6:4; 6:4
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