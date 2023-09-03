Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка є першою ракеткою України, завершила свою участь на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

У матчі третього раунду 28-річна українка поступилася третій ракетці світу, Джесіці Пегулі з США, в напруженому протистоянні.

Матч тривав 1 годину і 52 хвилини.

Еліна Світоліна і Джесіка Пегула зійшлися на корті п'ять разів, і чотири з цих зустрічей виграла американська спортсменка.

Цей турнір в США був десятим для Еліни Світоліної. Її найкращим результатом на Відкритому чемпіонаті США залишається півфінал, який вона досягла у 2019 році.

У 1/8 фіналу US Open-2023 Джессіка Пегула зустрінеться з Медісон Кіз.