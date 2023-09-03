3 вересня було введено в експлуатацію ще один потяг, який здійснює рейси із Києва до Хелма в Польщі. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ - Хелм вирушив у перший рейс! До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 - 21:02)", - йдеться у повідомленні.