Потяг за маршрутом Київ-Хелм вирушив у перший рейс [ Редагувати ]
3 вересня було введено в експлуатацію ще один потяг, який здійснює рейси із Києва до Хелма в Польщі. Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ - Хелм вирушив у перший рейс! До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 - 21:02)", - йдеться у повідомленні.
по темі
Укрзалізниця з 3 вересня запускає новий міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм". Вартість купе - 1 267 грн, люкс - 2 583 грн
Найбільший центр для прийому українських біженців у Польщі припинив свою роботу
Порядок та перелік необхідних документів для виїзду за кордон на автомобілі, який не є вашим власним, майже не різняться від виїзду на власному транспортному засобі. Проте, все ж існує одна невелика відмінність.
Польський військовий вертоліт Мі-24 сьогодні, 1 вересня, нібито порушив білоруський кордон
На Полтавщині у школах планують запровадити вивчення польської мови як іноземної. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький