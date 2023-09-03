Коли в Україні вдарять перші заморозки: синоптики дали прогноз [ Редагувати ]
У другій половині вересня, за прогнозами синоптиків, очікується перший мороз на земельній поверхні. Про це повідомили на сайті Meteoprog.
За інформацією синоптика Ігора Кібальчича, цього місяця очікується зниження температури через скорочення тривалості дня та низьку вологість, що може призвести до заморозків на поверхні ґрунту.
Прогнозована середньомісячна температура вересня буде коливатися в межах +15…+20 °С, що вище за середню кліматичну норму на 1 - 3 °С. Кількість опадів очікується від 25 до 65 мм, іноді на заході країни може бути від 70 до 100 мм, що вписується в кліматичну норму, але в деяких місцях може бути нижче на 20 - 30%.
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