Розвідка України розкрила особу російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…", - сказав російський пілот на відео.

3 вересня у телемарафоні буде представлений документальний фільм, який розповість про надзвичайну спецоперацію української розвідки під назвою "Синиця".

У цьому фільмі глядачам покажуть вражаючі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет і дронів росії, а також презентуватимуть унікальні свідчення українських розвідників, пілотів і зенітників, а також розповіді про полонених російських льотчиків.