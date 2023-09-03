В ГУР показали пілота, який викрав Мі-8 [ Редагувати ]
Розвідка України розкрила особу російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.
"Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, це лише питання часу…", - сказав російський пілот на відео.
3 вересня у телемарафоні буде представлений документальний фільм, який розповість про надзвичайну спецоперацію української розвідки під назвою "Синиця".
У цьому фільмі глядачам покажуть вражаючі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет і дронів росії, а також презентуватимуть унікальні свідчення українських розвідників, пілотів і зенітників, а також розповіді про полонених російських льотчиків.
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