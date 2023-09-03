Олександр Дубінський, народний депутат, висловив готовність виступити як поручитель за бізнесмена Ігоря Коломойського, якому 2 вересня Шевченківський районний суд Києва наклав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це нардеп написав у Facebook.

Можу відкрито заявити про готовність підтримати Ігоря Коломойського у суді, та за необхідності виступити поручителем, - йдеться у дописі.

У повідомленні від СБУ зазначено, що Коломойський був звинувачений за двома статтями Кримінального кодексу - шахрайстві (стаття 190) та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209).

За даними СБУ та БЕБ, в період з 2013 по 2020 роки, бізнесмен відправив за кордон більше пів мільярда гривень, намагаючись легалізувати ці кошти через інфраструктуру банківських установ, які перебували під його контролем.