Готовий бути поручителем Коломойського: Дубінський зробив гучну заяву [ Редагувати ]
Олександр Дубінський, народний депутат, висловив готовність виступити як поручитель за бізнесмена Ігоря Коломойського, якому 2 вересня Шевченківський районний суд Києва наклав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це нардеп написав у Facebook.
Можу відкрито заявити про готовність підтримати Ігоря Коломойського у суді, та за необхідності виступити поручителем, - йдеться у дописі.
У повідомленні від СБУ зазначено, що Коломойський був звинувачений за двома статтями Кримінального кодексу - шахрайстві (стаття 190) та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209).
За даними СБУ та БЕБ, в період з 2013 по 2020 роки, бізнесмен відправив за кордон більше пів мільярда гривень, намагаючись легалізувати ці кошти через інфраструктуру банківських установ, які перебували під його контролем.
по темі
Шевченківський районний суд Києва почав обирати запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора оголосили олігарху Ігорю Коломойському підозру
Олігарх Ігор Коломойський не планує вносити заставу в 500 мільйонів гривень
Причому, деякі з них обіймали досить високі посади. Це і депутати, і воєнкоми. Єлизавета Яковлева зібрала резонансну добірку.
Празький суд засудив до 21 року ув’язнення громадянина Чехії