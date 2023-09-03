Еліна Світоліна заявила, що хоче взяти перерву у виступах [ Редагувати ]
Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила взяти перерву від змагань після свого виходу з гри на Відкритому чемпіонаті США, де вона зазнала поразки від третьої ракетки світу, Джессіки Пегули, з рахунком 1:2. Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".
"Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу - це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі.
Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик тенісисткам. І рейтинг прийде", - заявила перша ракетка України.
Світоліна додала, що не знає як довго триватиме цей період відпочинку і має намір обговорити це питання з медичними спеціалістами та своєю командою. Крім того, тенісистка зауважила, що вже давно не бачила свою доньку і чекає з нетерпінням повернення додому.
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