Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила взяти перерву від змагань після свого виходу з гри на Відкритому чемпіонаті США, де вона зазнала поразки від третьої ракетки світу, Джессіки Пегули, з рахунком 1:2. Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

"Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу - це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі.

Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик тенісисткам. І рейтинг прийде", - заявила перша ракетка України.

Світоліна додала, що не знає як довго триватиме цей період відпочинку і має намір обговорити це питання з медичними спеціалістами та своєю командою. Крім того, тенісистка зауважила, що вже давно не бачила свою доньку і чекає з нетерпінням повернення додому.