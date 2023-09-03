Міністерство оборони України затвердило новий графік хвороб для оцінки придатності до військової служби і визначення обмежено придатних учасників.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (зафіксовані наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року під номером 490) були введені в дію з 25 серпня.

25 серпня стали чинними інші зміни, які були внесені наказом № 456. Вони передбачають спрощення вимог щодо прийняття до служби в ДШВ та морській піхоті під час особливих обставин.

Наказом № 490 Міністерства оборони України: