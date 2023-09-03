У Міноборони затвердили новий список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців [ Редагувати ]
Міністерство оборони України затвердило новий графік хвороб для оцінки придатності до військової служби і визначення обмежено придатних учасників.
Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (зафіксовані наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року під номером 490) були введені в дію з 25 серпня.
25 серпня стали чинними інші зміни, які були внесені наказом № 456. Вони передбачають спрощення вимог щодо прийняття до служби в ДШВ та морській піхоті під час особливих обставин.
Наказом № 490 Міністерства оборони України:
- Повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців.
- Деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних.
- Уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.
- Уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.
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