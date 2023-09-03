"Хвороба легіонерів": у Польщі зросла кількість жертв [ Редагувати ]
В Підкарпатському воєводстві Польщі зафіксовано 19 смертей від легіонельозу, при цьому підтверджено два нових випадки зараження. Про це повідомляє Polsat News.
Усі померлі мали супутні захворювання. Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга, загалом вже зафіксовано 160 випадків інфікування.
Найбільше випадків хвороби легіонерів зафіксовано у Жешуві - 107.
Легіонельоз, відомий також як "хвороба легіонерів", є легеневою інфекцією, яка передається через вдихання інфікованих водяних бризок, а не через споживану воду.
Зазвичай інфікування відбувається через системи кондиціонування повітря або крани та душові кабіни, які використовуються рідше. Ця хвороба не передається від однієї людини до іншої.
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