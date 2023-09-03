Резніков розповів, скільки Україна планує запровадити стандартів НАТО до кінця року [ Редагувати ]
Україна запровадила вже 287 стандартів НАТО у Силах безпеки і оборони. До кінця року планується запровадити ще 200 стандартів Північноатлантичного альянсу.
За його словами, загалом існує понад 1200 стандартів НАТО.
"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це - майже чверть від загальної кількості. З них: 174 - в межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), 113 - ініціативні”, - заявив міністр.
Резніков додав, що кількість впроваджених стандартів не є визначальним фактором під час ухвалення рішення щодо євроатлантичної інтеграції України. Більшість держав-членів у середньому мають приблизно 30% впроваджених стандартів від загальної кількості, заявив він.
"За цим показником (впроваджених стандартів - ред.) Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів. До кінця 2023 року прийнято до виконання та планується запровадити ще близько 200 стандартів", - заявив міністр.
Він зазначив, що деякі стандарти НАТО не потрібно впроваджувати у ЗСУ.
"Наприклад, стандарт щодо якості питної води для забезпечення війська - у нас він вищий, ніж у країнах НАТО", - заявив Резніков.
Він назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО. Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами - як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури. Другий - це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗСУ починаючи від закупівель. А третій - спільне планування операцій.
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