Росія вивела у Чорне море ракетний корабль: скільки на ньому "Калібрів" [ Редагувати ]
Росія вивела у Чорне море на чергування малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого сягає 8 "Калібрів", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий.
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