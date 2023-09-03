Резніков про виробництво українських дронів: цієї осені буде бум [ Редагувати ]
Цієї осені очікується суттєве збільшення виробництва українських дронів.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.
"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.
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