В Рівненській області сталась ДТП, загинула дитина [ Редагувати ]
В Рівненській області сталась дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинула дитина, ще 8 людей отримали ушкодження.
За даними рятувальників, подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкових автомобілі.
В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих наразі госпіталізовано в лікарню.
"Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС", - повідомили в службі.
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