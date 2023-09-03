В Чорному морі від вибуху міни загинув чоловік [ Редагувати ]
Біля берегів Миколаївської області в Чорному морі пролунав вибух. На міні підірвався чоловік, який проігнорував попереджувальні знаки.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
"Сьогодні в Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини на міні в воді підірвався 36-и річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух.
"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу", - йдеться у повідомленні.
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