Окупанти обстріляли північ Донеччини. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Під вогнем були села Північне та Тихонівка, місто Торецьк та Краматорськ. Докладніше про ситуацію на східному фронті - далі.

На цих кадрах Сили оборони України відбивають чергову атаку російських окупантів у Кремінському лісі. Наступати рашисти намагалися і біля Новоєгорівки.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Загарбники знову активізувалися біля Новоєгорівки. Їм знадобився певний час, аби оговтатися від значних втрат в особовому складі та техніці. Зокрема, за тиждень було спалено декілька танків ворога. Втім, учорашній наступ теж не приніс результату окупантам.

Українські підрозділи випалюють ворожу техніку. На цих кадрах знищення дроном тяжкої вогнеметної системи "Сонцепьок", яка стріляє термобаричними снарядами. Проте цього разу цей металевий мотлох перегрівся на сонці, не діставшись вогневої позиції.

Поблизу Білогорівки нашим силам спецоперацій вдалося без бою взяти у полон 17 загарбників.

Захватили дуже великий фронт біля Білогорівки. Операція вийшла без жодного пострілу. Снайперська пара шукала позицію, вирішили пройтись, помітили, що копають двоє. Вони взяли їх у полон. Розпитали. Пройшли далі з групою. Взяли ще у полон. Далі пройшла наша піхота і закріпилася, і кацапи приходили до них, поки не зрозуміли, що їхні люди йдуть і не вертаються.

А це вже полонений росіянин з-під Бахмута. Жаліється нашим захисникам, що прийшли додому воєнком та поліціянт. Вибір був: або тюрма, або йти воювати. В окопах просидів 4 дні.

- Подоготовка у вас какая-то была? - Нет. - Ты ж не служил срочку? Ты вообще стрелять умеешь? - Автомат когда-то... - Гранату ты никогда не кидал и не знаешь как это делается? - Нет. - То есть, просто кинули на мясо вас, да? - Пушечное. - Пушечное мясо.

Ворог постійно перекидає резерви на Бахмутську ділянку фронту, аби втриматися у місті-фортеці. Тому просування вперед Силам оборони дається дуже важко. Артилерія цілодобово працює по норах, у яких залягли загарбники. Потім штурмові підрозділи зачищають ворожі бліндажі та позиції.

російські терористи не припиняють завдавати ударів і по тилових містах Донеччини. Напередодні ввечері накрили Краматорськ зі "Смерчів". Ракети влучили у дорогу, житловий будинок та цвинтар.

Олександр, житель Краматорська:

Тут батько у мене похований. Могилу закидало землею... Я бачив, як бахнуло. Зрив, дим. Пішло це усе, а в мене поруч виноградник.

Інформації про загиблих та поранених не надходило, зауважують в обласній військовій адміністрації.

Павло Кириленко, начальник Донецької ОВА:

Навіть відносно віддалені від фронту міста, як Краматорськ, живуть із постійним ризиком обстрілів.

Загалом протягом доби внаслідок ворожих авіа та артобстрілів на Донеччині загинуло 2 цивільних, ще двоє - поранені.