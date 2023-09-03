Загалом, за місяць із п'ятьох населених пунктів Пологівського та Василівського районів мають вивезти з півсотні дітей.

На Запоріжжі триває евакуація із прифронтових населених пунктів. Виїжджати місцевим жителям допомагають правоохоронці. В першу чергу приділяють увагу родинам із дітьми та маломобільному населенню.

Як відбувається евакуація? Та чому людям навіть під обстрілами важко наважитись на переїзд? Розкаже Інна Гогой.

Дорослі виносять з будинку запаковані речі. Діти на подвір'ї одягають каски та бронежилети. До виїзду із прифронтового Степногірська готується ще одна родина. Віталій каже: наважились на евакуацію заради дітей.

Віталій, житель Степногірська:

Якщо я поруч, то я їм завжди кажу, якщо раптом що, ховайтесь одразу, ховайтесь.

Будинок, де мешкає родина, вже пошкоджений від обстрілів.

Скло, вікна, все повипадало, тому позабивали.

Евакуюватися у більш безпечне місце родині допомагають правоохоронці. На спецмашині вивезуть із селища двох дітей та їхню бабусю. 10-річна Ніка зібрала речі й вже чекає на виїзд до Запоріжжя.

Ніка, жителька Степногірська:

Взяла для школи все, ролики взяла і все.

За тим, як сусіди вантажать речі, спостерігає пані Любов. Її хата теж була пошкоджена внаслідок обстрілів. Втім, попри небезпеку, жінка повернулась до рідного селища із Запоріжжя. Каже: вдома вже встигла накрутити консервації й поки не планує знову виїжджати.

Любов, жителька Степногірська:

Це рідна хата, якби там не було. Я приїхала сюда, лягла, я спала, як убита. Як кажуть, де родився, там і пригодився. А там буде видно.

У Степногірську майже півтора року немає води, є перебої зі світлом. По селищу окупанти б'ють артилерією та реактивними системами. Передбачити, коли ворог завдасть нового удару неможливо. Тиша тут може бути оманливою.

Наталія Шишкова, старша інспекторка ювенальної превенції Василівського районного управління поліції:

Степногірськ перебуває у зоні активних бойових дій, ситуація там залишається стабільно напружена, плюс у нас почався новий навчальний рік. Навчальний процес повинен тривати, а там такої можливості немає.

Тому евакуаційний автобус із дітьми вирушає до більш безпечного місця.

Через наближеність до лінії фронту у Степногірську та ще чотирьох населених пунктах області оголошено обов'язкову евакуацію дітей. Із сім'ями, які ще не наважились виїжджати, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу.

Віталій Горецький, поліцейський офіцер громади:

Ми приїжджаємо до кожної сім'ї, з ними спілкуємось, проводимо з ними бесіди, роз'яснюємо, що ми можемо запропонувати, куди ми можемо вивезти, розповідаємо про те, що на даний час в смт Степногірськ знаходитись небезпечно.

Поліцейські кажуть: в більшості випадків люди розуміють небезпеку та погоджуються на виїзд. З тими, кому важко морально погодитися на переїзд, працюють психологи.

Наталія Шишкова, старша інспекторка ювенальної превенції Василівського районного управління поліції:

Багатьох лякає сама думка про переїзд, зміну місця мешкання, як воно буде, все заново, все спочатку розпочинати, деякі бояться залишати домівки без нагляду.

Родина, яку правоохоронці вивезли цього разу, оселилася у своїх друзів. Загалом, за місяць із п'ятьох населених пунктів Пологівського та Василівського районів мають вивезти з півсотні дітей. Окрім неповнолітніх також евакуйовуватимуть літніх людей та осіб з інвалідністю.