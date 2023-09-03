Тривають важкі бої, ворог застосовує всю зброю: Євлаш про оперативну ситуацію на сході [ Редагувати ]
Загалом на всій лінії зіткнення в зоні відповідальності Східного угрупування військ тривають важкі бої. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Загалом на всій лінії зіткнення в зоні відповідальності Східного угрупування військ тривають важкі бої. Ворог застосовує всі види озброєння, які в нього є, використовуючи реактивні системи залпового вогню, створені АГС, також використовують армійську та тактичну авіацію. За минулу добу на Бахмутському напрямку ворог майже 600 разів обстріляв позиції наших захисників, 4 рази застосовував авіацію та відбулось 10 бойових зіткнень невдалих для противника", - зазначив Євлаш.
Він додав: "Наші захисники знищили 180 окупантів, 1 танк, 7 бойових машин піхоти, 1 гармату "Гіацинт-Б", також 1 гармату "Мста-Б", 4 реактивниих системи залпового вогню "Град" та 1 важку вогнеметну систему "Солнцепек". Також нашим захисникам вдалось знищити 2 гармати 152-мм "Д-20", а також 3 гармати "Д-30", 4 автомобілі були знищені, якими здійснювались підвіз боєприпасів та особового складу противника, а також 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Окрім цього, нам вдалось знищити 6 складів з польовими боєприпасами та низку безпілотних літальних апаратів".
по темі
Україна повернула 12 депортованих росією дітей
Після планового ремонту, енергоблок однієї з атомних електростанцій України повернувся в енергосистему країни. Побачити, як це відбувається, запросили журналістів, серед них був і мій колега Юрій Куций.
Якщо ви хочете, щоб відбудова почалась у перший же день, як закінчиться війна, а не через 3-4 роки, то маєте і діяти вже зараз. Як саме? Які пріоритети? І чи бачать у Штатах можливість використати заарештовані російські гроші?
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" керівник пресслужби Служби безпеки України Артем Дехтяренко розповів про підготовку рф до фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях
У вівторок, 29 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про те, яка ситуація та які цілі ворога досі залишаються стосовно нашої портової інфраструктури