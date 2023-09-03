Загалом на всій лінії зіткнення в зоні відповідальності Східного угрупування військ тривають важкі бої. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Загалом на всій лінії зіткнення в зоні відповідальності Східного угрупування військ тривають важкі бої. Ворог застосовує всі види озброєння, які в нього є, використовуючи реактивні системи залпового вогню, створені АГС, також використовують армійську та тактичну авіацію. За минулу добу на Бахмутському напрямку ворог майже 600 разів обстріляв позиції наших захисників, 4 рази застосовував авіацію та відбулось 10 бойових зіткнень невдалих для противника", - зазначив Євлаш.

Він додав: "Наші захисники знищили 180 окупантів, 1 танк, 7 бойових машин піхоти, 1 гармату "Гіацинт-Б", також 1 гармату "Мста-Б", 4 реактивниих системи залпового вогню "Град" та 1 важку вогнеметну систему "Солнцепек". Також нашим захисникам вдалось знищити 2 гармати 152-мм "Д-20", а також 3 гармати "Д-30", 4 автомобілі були знищені, якими здійснювались підвіз боєприпасів та особового складу противника, а також 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Окрім цього, нам вдалось знищити 6 складів з польовими боєприпасами та низку безпілотних літальних апаратів".